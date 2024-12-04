  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à crédit dans la résidence Hartland II de Dubaï

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à crédit dans la résidence Hartland II de Dubaï

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$512,094
;
14
Laisser une demande
ID: 27762
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements élégants à louer à Dubaï Hartland II

Hartland II est un vaste complexe résidentiel de 750 000 m² à Dubaï, alliant harmonieusement luxe et beauté naturelle. Il dispose de plus de 1 000 000 m² d'espaces verts dédiés, comprenant des parcs paysagers, des allées arborées et des jardins linéaires, créant un environnement serein pour les résidents. Conçu avec soin pour le bien-être et la vie en communauté, Hartland II offre un havre de paix tout en restant bien connecté au cœur de la ville.

Appartements à vendre à Dubaï Hartland II, idéalement situés à seulement 10 minutes des meilleures écoles, hôpitaux et cliniques internationales, 12 minutes de l'aéroport international de Dubaï, 15 minutes du centre-ville et du centre commercial Dubai Mall, 25 minutes de Palm Jumeirah et 30 minutes de JBR et de la marina de Dubaï, offrant une connectivité inégalée avec les principales destinations de la ville.

Le projet présente un extérieur moderne et saisissant avec une silhouette architecturale épurée s'élevant sur 39 étages, conçue pour offrir une vue panoramique sur la skyline de Dubaï, le lagon et les environs. La façade se caractérise par des lignes épurées, de vastes panneaux de verre et des finitions sophistiquées qui reflètent le luxe urbain. L'entrée s'ouvre sur un hall d'entrée majestueux et élégant qui donne le ton à l'ambiance raffinée de la tour. Les résidents ont accès à plus de 40 équipements soigneusement sélectionnés, répartis sur le podium et les niveaux de la tour, dont une piscine de loisirs à débordement avec sièges immergés, une pataugeoire, une terrasse avec lits humides, des lits de repos, un jacuzzi et des chaises longues. Les équipements dédiés au fitness comprennent une salle de sport extérieure, une salle de sport intérieure, un studio de yoga, un sauna, des hammams et une piste de marche/jogging. Pour les loisirs et la détente, le projet propose une salle polyvalente avec espace extérieur, une salle de cinéma intérieure, une terrasse festive, un salon exécutif, un amphithéâtre, un espace barbecue et des salles de musique et d'art. Parmi les autres aménagements de vie, on compte un jardin zen, un espace jardinage, un club-house, des espaces commerciaux, des espaces de coworking et des espaces dédiés aux enfants et aux seniors, tels que des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, des salons de méditation et des salles de jeux, créant ainsi une expérience résidentielle pleinement intégrée et dynamique. Le projet propose une collection raffinée d'appartements de 1, 2 et 3 chambres, chacun soigneusement conçu pour refléter l'élégance et le confort modernes. Les intérieurs présentent des espaces ouverts rehaussés par un sol en grès cérame, des finitions murales en émulsion acrylique mate et de grandes fenêtres laissant entrer une abondante lumière naturelle. Chaque appartement comprend des placards intégrés et une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers haut de gamme tels qu'un réfrigérateur, un four, une plaque de cuisson au gaz avec hotte aspirante et un lave-linge séchant, tous de marque Bosch ou équivalente. Les cuisines sont dotées de plans de travail en pierre reconstituée de haute qualité et de meubles de rangement en stratifié, mélamine ou PET brillant. Les salles de bains sont équipées de carrelage en grès cérame haut de gamme, de meubles-lavabos élégants et d'appareils sanitaires de marques comme Duravit ou équivalentes, créant une esthétique épurée et contemporaine. La domotique pour l'éclairage et le contrôle de la température améliore encore l'expérience de vie intelligente.


DXB-00228

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$189,830
Complexe résidentiel New high-rise residential complex Trump Int Hotel & Tower with a private club, restaurants and a roof-top infinity pool, Al Wasl, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,09M
Complexe résidentiel Orbis
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$269,942
Complexe résidentiel Beverly Gardens
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$164,384
Immeuble Danube Properties
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$143,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à crédit dans la résidence Hartland II de Dubaï
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$512,094
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$813,250
Fairmont Residences, créé en collaboration avec la célèbre marque Fairmont Hotels & Resorts, vous invite à plonger dans un monde de luxe et de sophistication. Situé dans le prestigieux quartier du centre-ville, ce gratte-ciel de 55 étages offre une vue panoramique sur les monuments les plus …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Afficher tout Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$363,764
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 51
Appartements exclusifs avec piscine privée dans un immeuble emblématique à Dubaï Jumeirah Village Circle Jumeirah Village Circle (JVC) est une communauté familiale située au centre de Dubaï, offrant un mélange de villas, de maisons de ville et d'appartements. Connu pour son prix abordable pa…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Mag 777
Complexe résidentiel Mag 777
Complexe résidentiel Mag 777
Complexe résidentiel Mag 777
Complexe résidentiel Mag 777
Afficher tout Complexe résidentiel Mag 777
Complexe résidentiel Mag 777
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$212,121
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 22
Appartements dans le complexe résidentiel ultramoderne Mag 777 à Dubai Sports City ! Cuisine meublée avec électroménagers ! Rénovation design ! Des commodités haut de gamme ! Au coeur de Dubaï! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications