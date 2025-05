Complexe résidentiel New complex Athlon Premium Villas with swimming pools, parks and a club, Dubailand, Dubai, UAE

Athlon est le premier projet résidentiel haut de gamme à Dubaï, où l'environnement lui-même inspire l'activité, la santé et la qualité de vie. Ce n'est pas seulement un complexe de villas, c'est une nouvelle philosophie de la vie quotidienne, créée par Aldar - l'un des développeurs les plus fiables et respectables aux Émirats arabes unis. Situé dans la partie verte du Dubailand, Athlon est entouré par la nature et offre la combinaison unique de luxe, d'isolement et d'activité. Il y a des pistes de jogging et de vélo, des parcs et des terrains d'entraînement partout pour faire du mouvement une partie naturelle de votre vie. 4.6 km d'un parcours professionnel, 2.2 km d'un parcours familial et 3.7 km de pistes cyclables attendent les amateurs de sport. Il y a des aires d'entraînement et des courts de paddle pour des loisirs actifs.

Le club de marque Athlon est en train de devenir le principal point chaud - le symbole architectural du projet, qui comprend des espaces de fitness, des espaces de communication et des terrasses confortables. Non seulement les équipements, mais un écosystème pensé, se concentrant sur le corps et l'esprit, vous attendent ici: des sportifs et nutritionnistes conseil à la livraison d'épiceries biologiques et des webinaires de promotion de la santé.

La vie à Athlon est le confort et le service parfaits : nettoyage, entretien des animaux, service automobile, livraison de produits de détaillants locaux, programmes pour les enfants et les personnes âgées, masterclasses et événements familiaux. Systèmes de contrôle intelligents, surveillance de la qualité de l'air et du bruit, services numériques et technologies durables rendent votre vie quotidienne moderne et écologique.

Équipements:

Sports de plein air et zones d'entraînement

court de tennis à pagaie

Espaces de yoga et de méditation

parcs verts et zones piétonnes

Athlon club avec salle de fitness et lounge

service de nettoyage

soins aux animaux domestiques

système de sécurité et de surveillance vidéo

Achèvement - 3e trimestre de 2028.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Sans meubles

Emplacement et infrastructure à proximité

Idéalement situé dans le Dubailand, Athlon se trouve à seulement 25 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 30 minutes de la plage de Jumeirah. Situé dans l'un des plus grands espaces verts de Dubaï, la communauté est entourée par la nature.