Complexe résidentiel New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE

Floarea Skies est un nouveau projet résidentiel haut de gamme au coeur de Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, l'une des zones les plus prospectives et confortables de Dubaï. Ce chef-d'œuvre architectural de Mashriq Elite Developments, la société avec une réputation stellaire et des normes de qualité élevées, est un bâtiment de 19 étages.

Le projet est créé pour ceux qui apprécient l'esthétique et la fonctionnalité. Studios et appartements spacieux avec 1-2 chambres - toutes les résidences sont construites avec une référence spéciale à chaque détail. Le salon élégant est un endroit, où il est agréable de passer des soirées avec vos proches et chers ou fermé avec un livre. Les chambres offrent un confort complet et une esthétique visuelle, et les cuisines modernes inspirent les expériences culinaires. Élégants aménagements, fenêtres à plafond, articles sanitaires européens, armoires élégantes - tout crée l'atmosphère de la convivialité et du statut ici, et les technologies intelligentes, y compris "Smart Home" contrôlée via Alexa, rendent la vie vraiment pratique et moderne.

Il y a tout pour les loisirs en famille et la vie à grande échelle ici: une piscine pour enfants, des aires de jeux sûres, ainsi qu'une piscine à débordement sur le toit avec une vue imprenable. Pour des loisirs tranquilles, il y a une bibliothèque, des jeux de société, des espaces de méditation et de salon, créant les conditions idéales pour un bon repos. Les résidents peuvent jouer au mini-golf, s'entraîner dans la salle de sport moderne et profiter des loisirs du soir au barbecue ou marcher dans le jardin japonais.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Espace barbecue

Jardin japonais

bibliothèque

mini golf

Salle de sport

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement: 50/50

Caractéristiques des appartements

Cuisine intégrée, maison intelligente, serrure intelligente, articles sanitaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Il est prévu d'ouvrir une nouvelle station de métro à proximité, un accès facile à l'entrée de JVC, des écoles prestigieuses, des centres commerciaux, des cafés, des salons et des salons sont également à proximité. Ce n'est pas seulement un logement confortable, mais aussi un investissement potentiel: la région se développe rapidement, et la demande de biens immobiliers de qualité en JVC augmente constamment.