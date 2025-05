Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses Knightsbridge with a lagoon and a cinema close to Downtown Dubai, Dubailand, Dubai, UAE

Knightsbridge est un complexe résidentiel créé pour offrir un maximum de confort et de bien-être à ses résidents grâce au système de contrôle climatique. Ce projet unique avec un concept de design exclusif inspiré de l'architecture britannique. Knightsbridge propose 66 maisons de luxe, parmi lesquelles vous trouverez des villas d'eau soigneusement conçues avec 5-6 chambres et des maisons de ville élégantes de 4 chambres. Ces merveilleuses maisons sont entourées d'eaux cristallines, d'espaces verts et de ciel ouvert, créant une atmosphère d'harmonie et d'intimité. Des espaces intérieurs confortables sont conçus par de célèbres designers britanniques. La lumière crée une atmosphère de calme. Chaque maison possède la technologie la plus récente, y compris un système de maison intelligente, ce qui rend votre vie encore plus confortable et sécuritaire.

Profitez de l'occasion pour acheter une maison de ville de Highclere, où 4 chambres spacieuses, un jardin privé et une piscine créent un espace idéal pour la vie de famille. Chaque maison comprend une cuisine ouverte et un dressing. Les fenêtres panoramiques inondent l'espace avec la lumière du soir, tandis que le contrôle climatique protège contre la chaleur soudante, créant les conditions parfaites pour votre détente.

Découvrez la splendeur des villas Grossvenor et Balmoral, qui sont de véritables œuvres d'art. Ces maisons sont une synthèse d'élégance et de design moderne, offrant de vastes espaces de vie, y compris des ascenseurs privés, des piscines privées et des cinémas. Profitez des couchers de soleil tout en vous relaxant sur la terrasse climatisée - chaque moment ici sera inoubliable.

Lagune

Cinéma extérieur

Espace yoga

Voie

Jardin

Système à domicile intelligent

Espace barbecue

Centre de bien-être

Piscine privée

Stratégiquement situé au cœur de Meydan District 11, Knightsbridge est à seulement 3 minutes à pied du lagon nageable. Cet emplacement privilégié offre un accès direct aux autoroutes principales de Dubai E66 & 311, vous assurant d'être loin de l'agitation de la ville mais facilement connecté à tout.