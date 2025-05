Complexe résidentiel Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

Découvrez Maya 3 - un nouveau projet résidentiel au cœur du Dubailand, l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï. Ce complexe offre l'équilibre idéal entre le confort de la vie urbaine et l'isolement au milieu de la nature. La région est célèbre pour son atmosphère familiale, son abondance d'espaces verts et d'installations de divertissement, ainsi que pour son emplacement pratique, ce qui assure un accès facile aux principaux monuments de la ville, y compris les grandes écoles, les centres commerciaux, les installations médicales et les autoroutes principales.

Chaque résidence en Maya 3 est pensée au dernier détail et répond aux normes de qualité et de confort les plus élevées. Les appartements spacieux et lumineux avec 1 et 2 chambres créent les conditions idéales pour la vie, et la finition haut de gamme et le design moderne soulignent le style et l'élégance. De hauts plafonds, des fenêtres au plafond et des matériaux raffinés créent une atmosphère luxueuse et confortable, et la disposition fonctionnelle rend chaque pièce vraiment confortable pour la vie quotidienne.

Tout pour une vie confortable est pensé à Maya 3. Les meilleurs équipements pour les loisirs, les sports et les divertissements vous attendent ici. La salle de sport moderne est équipée d'équipements sophistiqués, permettant de rester en forme dans l'environnement confortable. La grande piscine deviendra votre lieu de détente préféré après une journée chargée, où vous pourrez vous rafraîchir et profiter de la tranquillité. Il ya une salle de banquet unique, où vous pouvez faire des fêtes de famille et des réunions avec des amis. L'ensemble du territoire du complexe est sous la sécurité 24 heures sur 24, et le système central de climatisation assure un climat confortable à tout moment de l'année.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

air conditionné central

Salle de banquet

Plan de paiement: 40/60, 50/50, 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

À distance de marche, il y a de nombreux magasins, cafés, restaurants et autres locaux commerciaux, assurant un rythme de vie urbain confortable et dynamique. La proximité des établissements d'enseignement de premier plan, comme l'école Aquila (à seulement 600 mètres) et l'école GEMS FirstPoint (à 1,1 km), fait de ce complexe le choix idéal pour les familles avec enfants.