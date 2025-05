Complexe résidentiel New Tivano Residence with swimming pools and lounge areas near the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Tivano est un projet résidentiel unique situé dans la zone pittoresque des îles de Dubaï. Cette élégante communauté résidentielle allie confort et style. Les appartements disponibles à l'achat vont de 1 à 4 chambres. Les huit étages du bâtiment, complétés par un toit confortable, créent une atmosphère d'intimité et de luxe qui sera l'endroit idéal pour vivre.

Les résidents pourront profiter d'une variété d'équipements modernes, y compris une variété de piscines, de celles spéciales pour les enfants à une piscine intérieure à débordement avec vue imprenable sur la mer. Des jardins et des terrains de jeux spacieux et aménagés pour les enfants créent l'environnement idéal pour les loisirs actifs et la socialisation avec la famille et les amis. En outre, les équipements comprennent un centre de fitness avec un équipement Technogym de pointe, un cinéma avec un son de haute qualité de Bose et une bibliothèque pour la détente et le divertissement ininterrompus.

Équipements:

Piscines

Cour de basketball

Espace barbecue

Cuisine entièrement équipée

Gymnase

Salon d'affaires

Bibliothèque

Cinéma

Services de conciergerie

Caractéristiques des appartements

Les appartements modernes de Tivano sont conçus avec un accent sur le confort et la fonctionnalité, chacun d'eux est décoré selon les dernières tendances, offrant des finitions de haute qualité. Les systèmes électroniques de contrôle à domicile rendent votre vie encore plus confortable et moderne. Des caractéristiques uniques telles que des balcons avec jacuzzi intégré et des systèmes d'éclairage intelligents contribuent à la création d'un confort et d'une élégance uniques dans votre nouvelle maison.

Installations et équipement dans la maison

Le complexe offre non seulement des appartements luxueux, mais aussi un haut niveau de service, y compris un service de concierge 24 heures sur 24, et la présence d'un salon d'affaires avec un bar expresso et Wi-Fi vous permettra de travailler et de tenir des réunions dans une atmosphère confortable.

Le projet résidentiel comprend des éléments intérieurs de marque tels que des portes de Bertolotto (Italie), des cuisines, des armoires et des éviers de Scavolini (Italie), des robinets et des produits sanitaires de Dornbracht (Allemagne), des lavabos et des toilettes de Villeroy & Boch (Allemagne), des interrupteurs et des prises de Legrand (France), des carreaux de Cercacasa (Espagne), des comptoirs et des tabliers de Travertine (Italie), des ascenseurs de Schindler (Suisse), des équipements de gym de Technogym (Italie) et un système de maison intelligente d'Alexa.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est bien situé :