Bâtiments de fabrication en Odesa Raion, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Fabrication 200 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 200 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Maison forte dans le « Triangle d'Or » avec un ensemble complet de documents (maison et terr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fabrication 635 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 635 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 40
Surface 635 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
