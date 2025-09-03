Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
44
44 propriétés total trouvé
Bureau 189 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 189 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 189 m²
Appelez Viber, WhatsApp, Télégramme
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 166 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 166 m²
Odessa, Ukraine
Surface 166 m²
Un terrain pour la construction d'un immeuble résidentiel dans le village de Fontanka 3 est …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 68 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 68 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Lumière et eau sur le site
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 135 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 135 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 135 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 130 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 130 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 130 m²
Très belle maison dans un endroit calme, chaud (coquille), bien groomed. 4 chambres, cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 6 687 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 6 687 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 20
Surface 6 687 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville dans les lignes de pêche pour les travaux de finition interne. Il y a une pl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 354 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 354 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 354 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 529 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 529 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 10
Surface 529 m²
Zones bien façonnées. Objectif: Jardinage. Il existe un permis pour le développement des mai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 498 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 498 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 498 m²
Une nouvelle belle maison à deux étages à Fontanka. Situé sur le site 6,67 acres. La superfi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 109 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 109 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 109 m²
Nombre d'étages 2
La maison est chaleureuse et confortable, habilement planifiée et construite de façon fiable…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 184 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 184 m²
Odessa, Ukraine
Surface 184 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 154 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 154 m²
Odessa, Ukraine
Surface 154 m²
Nombre d'étages 1
Zones bien façonnées. Objectif: Jardinage. Il existe un permis pour le développement des mai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 70 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 70 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
"Hutorok." Le terrain dans un bon endroit, l'entrée d'asphalte, l'eau et la lumière sur le s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 51 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 51 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Coopérative fermée, toutes communications, deux G / A 10 acres (voir plan). La terre ne repr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 42 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 42 m²
Odessa, Ukraine
Surface 42 m²
Nombre d'étages 1
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 40 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 40 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 40 m²
Sol 1/4
Stari tini for the rest of the reception! Popilnya, be a kind of divination! Respect for si…
$16,243
Laisser une demande
Bureau 105 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 105 m²
Odessa, Ukraine
Surface 105 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 834 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 834 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 834 m²
Vendre une maison à Arcadia après mise à jour pour la finition. La maison 2015 dans la zone …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 71 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 71 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 71 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 75 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 75 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct, même. Lumière et eau sur le site. Vous pouvez acheter deux zones de 20 acres
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 36 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 36 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 36 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Façade des communications. Route de l'asphalte
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 47 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 47 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 47 m²
Nombre d'étages 2
La maison à Fontanka. Des rénovations modernes ont été réalisées
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 2 002 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 2 002 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 2 002 m²
Très bonne maison, beaucoup de chambres, réfléchi. La maison dispose d'une piscine avec un s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 74 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 74 m²
Odessa, Ukraine
Surface 74 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 35 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 35 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 1
Le site est correct. Il y a une structure
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 566 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 566 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 566 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 9 783 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 9 783 m²
Odessa, Ukraine
Surface 9 783 m²
Nombre d'étages 1
Nous avons la même chose que tous les autres, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 64 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Lumière et eau sur le site. Près de voisins vivants. Vous pouvez achete…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 1 114 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 1 114 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 1 114 m²
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 210 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 210 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 17
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Odesa Raion

propriété commerciale
restaurants
hôtels
entrepôts
magasins
Realting.com
Aller