  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Commercial

Immobilier commercial en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
1058
Lymanka
31
1 189 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 375 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 375 m²
Odessa, Ukraine
Surface 375 m²
Sol 1/3
Je vais vendre avec le locataire ! Tenant 10 ans, restaurant COMPOT. Immeuble séparé de troi…
$1,10M
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Propriété commerciale 180 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 180 m²
Odessa, Ukraine
Surface 180 m²
26019. Vente de locaux dans le complexe résidentiel Miracle City. Superficie des locaux 180 …
$70,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 107 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 107 m²
Odessa, Ukraine
Surface 107 m²
24863. Vente d'un local commercial en façade au Centre sur la rue. Pasteur. Superficie total…
$155,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 167 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 167 m²
Odessa, Ukraine
Surface 167 m²
15828 Selling a spacious room on Fontana. The total area of the room is 167 square meters. …
$115,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 1 000 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 000 m²
$650,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 34 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 34 m²
Odessa, Ukraine
Surface 34 m²
23648 Vente de locaux commerciaux dans un immeuble neuf sur Tairova. Superficie totale 34 m²…
$30,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 1 000 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 000 m²
$580,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 110 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 110 m²
Odessa, Ukraine
Surface 110 m²
23351 Vente de locaux en façade à usage libre à Arcadia. Superficie totale 110 m². Une rénov…
$69,500
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale
Odessa, Ukraine
$150,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 800 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 800 m²
Odessa, Ukraine
Surface 800 m²
$2,20M
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 2 000 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 2 000 m²
Usatove, Ukraine
Surface 2 000 m²
27129. Vente d'un complexe de bâtiments dans le district d'Agronomicheskaya. Superficie tota…
$810,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 450 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 450 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 12
Surface 450 m²
Sol 2/2
A vendre deux-overkhov okrema Budivlya (restaurant kolish) avec Maidanchik ped illuminé être…
$490,000
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Propriété commerciale 73 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 73 m²
Odessa, Ukraine
Surface 73 m²
$105,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 1 231 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 231 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 231 m²
$700,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 353 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 353 m²
Odessa, Ukraine
Surface 353 m²
$90,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale
Odessa, Ukraine
$400,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 180 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 180 m²
Odessa, Ukraine
Surface 180 m²
24449. Vente d'un fonds de commerce existant dans le complexe résidentiel Arcadia South Palm…
$220,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 35 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 35 m²
Odessa, Ukraine
Surface 35 m²
$34,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 76 m² dans Fontanka, Ukraine
Propriété commerciale 76 m²
Fontanka, Ukraine
Surface 76 m²
24195. Local commercial à vendre dans le complexe résidentiel Riviera Gardens à côté du cent…
$80,115
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 590 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 590 m²
Odessa, Ukraine
Surface 590 m²
$810,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 29 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 29 m²
Odessa, Ukraine
Surface 29 m²
27786 Vente d'un appartement de deux pièces sur Moldavanka. Superficie totale 29 m². Conditi…
$21,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 145 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 145 m²
Odessa, Ukraine
Surface 145 m²
$150,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 138 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 138 m²
Odessa, Ukraine
Surface 138 m²
24800 Vente d'un sous-sol et d'un appartement en centre ville. Superficie totale 138 m². L'a…
$105,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 165 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 165 m²
Odessa, Ukraine
Surface 165 m²
30829. Vente de locaux commerciaux sur Cheryomushki. 1/5 ti єт. Rue Varnenskaya (près de l'…
$141,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 65 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 65 m²
Odessa, Ukraine
Surface 65 m²
$55,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale
Odessa, Ukraine
20873 Vente d'un terrain à bâtir Première ligne de mer, 36 acres. Terrain pour développement…
$860,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 394 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 394 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 394 m²
1 \ 2 maisons à Fontanka. En bon état résidentiel. La cour est asphaltée, un terrain bien couvert
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Pivdenne, Ukraine
Propriété commerciale
Pivdenne, Ukraine
20275. Yuzhny, terrain de 4 hectares, contrat de 49 ans, dispose de son propre transformateu…
$480,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 607 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 607 m²
Odessa, Ukraine
Surface 607 m²
31558
$400,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 18 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 18 m²
Odessa, Ukraine
Surface 18 m²
10764 Sale of commercial premises. Active development area. Marshal City is the first home. …
$20,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська

