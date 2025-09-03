Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
3
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Entrepôt 800 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 800 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 800 m²
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Entrepôt 14 400 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 14 400 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 14 400 m²
Nombre d'étages 2
Un site prometteur, près de la mer et du liman, un endroit magnifique, vert et calme. Le gaz…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Entrepôt 303 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 303 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 303 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Odesa Raion

propriété commerciale
restaurants
hôtels
des bureaux
magasins
Realting.com
Aller