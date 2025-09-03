Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
8
8 propriétés total trouvé
Hôtel 1 462 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 462 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 1 462 m²
Le site sur la mer près du conseil du village. Toutes les communications sur la façade. La m…
Prix ​​sur demande
Hôtel 450 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 450 m²
Odessa, Ukraine
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de 2 étages avec un arbor couvert et une cuisine d'été à part entière, une maison…
Prix ​​sur demande
Hôtel 2 720 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 2 720 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 66
Surface 2 720 m²
1ère Fontanka. Au premier étage : une cuisine-salon avec accès à une terrasse, un salon avec…
Prix ​​sur demande
Hôtel 500 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
Nombre d'étages 3
La parcelle pour 13ème grande fontaine, gaz et eaux usées à proximité. Electricité et eau su…
Prix ​​sur demande
Hôtel 395 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 395 m²
Odessa, Ukraine
Surface 395 m²
Nombre d'étages 2
La terre à Fontanka. L'objectif est la construction et l'entretien des immeubles. Contrat de…
Prix ​​sur demande
Hôtel 320 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 320 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison sur la rive de l'estuaire de Kagarlyk ! 4 chambres, trois niveaux, toutes le…
Prix ​​sur demande
Hôtel 1 355 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 355 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 1 355 m²
Zones bien façonnées. Objectif: Jardinage. Il existe un permis pour le développement des mai…
Prix ​​sur demande
Hôtel 1 484 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 484 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 1 484 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Types de propriétés en Odesa Raion

propriété commerciale
restaurants
des bureaux
entrepôts
magasins
