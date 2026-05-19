Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Odesa Raion, Ukraine

;
Odessa
2914
Lymanka
64
Tchornomorsk
8
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Penthouse 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 989 m²
Sol 7/3
Penthouse unique de 3 étages au centre d'OdesaUn penthouse de trois étages unique au dernier…
$3,00M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 12
LELELEKA par Odesa est un projet médical premium dans le centre d'Odessa dans le format d'un…
$500,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Odesa Raion

1 BHK
2 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Odesa Raion, Ukraine

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller