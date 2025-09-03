Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
6724
Lymanka
268
Tchornomorsk
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 6/9
Beautiful species 3-room apartment is located in the elite LCD Costa Fontana on the Montansk…
$277,777
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 25/25
48 Pearl expensive high -quality repair floor - 25 The total area is 48 m ² + 12 m …
$115,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
On sale an apartment with a copyright project in the residential complex Gagarin Plaza. R…
$170,000
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 141 m²
Sol 11/18
A chic apartment for the family, stylish quality repairs, everything is very expensive, made…
$270,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Sol 15/23
Three -room apartment, general pl. 141 m2. Kitchen -Stolovaya, 25 m2 Floor 15 of 23 Pla…
$350,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 72 m²
Sol 13/20
La mer dans la paume de votre main. g. Odessa Luxueux appartement de deux pièces avec vue …
$190,357
Laisser une demande

Types de propriétés en Odesa Raion

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Odesa Raion, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller