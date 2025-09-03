Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
7873
Lymanka
512
Velykodolynske
14
Tchornomorsk
10
Montrer plus
8 884 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 101 m²
Sol 2/5
Une offre exclusive sur le marché ! Un appartement de trois chambres dans une maison en acie…
$130,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 3/5
Je vendrai un appartement de 3 chambres au 7ème étage d'un immeuble de 9 étages, une superfi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 6/25
27257 Je vendrai un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 26 Zhemchuzhina …
$84,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Tut TravelTut Travel
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 7/24
7337. . . We offer for sale 2 - a room apartment in a new residential complex on the street.…
$57,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 309 m²
Sol 19/24
Le dessin de l'auteur. Jardin d'hiver, cuisine-salle à manger, 3 salles de bains. Chauffage …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Radisne, Ukraine
Appartement 3 chambres
Radisne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 81 m²
Sol 2/6
Vente d'un appartement de 3 pièces à Khlebodarskoye (non loin de deux piliers). Superficie …
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 2 chambres dans Burlacha Balka, Ukraine
Maison 2 chambres
Burlacha Balka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 30 m²
Sol 1/1
19257 Une maison est à vendre à Burlachaya Balka, quartier Sauvignon. Maison 30 m² Condition…
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 10/24
État du séjour, chambre avec alcôve, salle avant propre, interphone
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 5/16
29284 Vente d'un appartement d'une pièce sur Cheryomushki. Étage intermédiaire. Superficie t…
$28,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 15/19
28720 À vendre appartement spacieux dans le complexe résidentiel Acapulco-2 Appartement de p…
$105,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 5/21
30640...Vente d'un appartement d'une pièce au 16 st. Fontana, à côté du quai de la Gold Coa…
$28,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 2/4
20241. Vendre un appartement de 1 pièce dans les piliers dorés du complexe résidentiel. La …
$19,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Sol 4/10
22252 Vente d'un appartement de 3 pièces dans la résidence English House. Situé à l'étage in…
$130,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 58 m²
Sol 7/24
maison en briques bien aménagée, salon avec cuisine ouverte et deux chambres séparées, balco…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 8/10
$36,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 260 m²
Sol 1/2
15262 Selling a first-line house with panoramic sea views. The house is equipped with all ne…
$700,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 14/24
Au cœur d'Odessa Moldavanka, dans une maison neuve, livrée en brique rouge, le commerce est …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 47 m²
Sol 3/8
12338 We offer for sale a one-room apartment in the Avignon residential complex on Dacha Kov…
$39,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 24/24
$87,245
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 19/19
30632. Vente d'un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina d'…
$48,160
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 13/16
23562 Vente d'un appartement à Moldavantsi. Nouvelle lumière du jour actuelle. Combustion au…
$28,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 75 m²
Sol 1/9
Appartement de deux chambres dans une maison en briques. Deux chambres 21 et 22 m2. Grand co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
Sol 7/17
15482 We offer an apartment for sale in a residential complex „ Aquarel 8 ” with a total are…
$44,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 203 m²
Sol 17/19
8753. . . On sale is a spacious with an outdoor terrace in a new house on the street. Pedago…
$140,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Sol 9/25
24832 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Unity Towers. Situé à l'ét…
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 4/25
12049. For sale large 1 - bedroom apartment with a spacious kitchen - studio. The apartment …
$45,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 813 m²
Sol 9/10
Chic trois-pièces dans le centre pour planchers chauffés dans la salle de bains avec contrôl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 10/12
29107 Appartement avec rénovation de qualité européenne. Meubles, électroménagers. Nous nous…
$45,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 78 m²
Sol 5/15
31438 a vendu un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel de Levitan. Superfici…
$90,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 94 m²
Sol 2/2
10829 . . . Offered for sale 4 - room apartment. Capital quality repairs. The facade is insu…
$79,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська

Types de propriétés en Odesa Raion

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Odesa Raion, Ukraine

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller