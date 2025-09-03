Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
6724
Lymanka
268
Tchornomorsk
4
7 207 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 101 m²
Sol 2/5
Une offre exclusive sur le marché ! Un appartement de trois chambres dans une maison en acie…
$130,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 3/5
Je vendrai un appartement de 3 chambres au 7ème étage d'un immeuble de 9 étages, une superfi…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 6/25
27257 Je vendrai un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 26 Zhemchuzhina …
$84,500
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 7/24
7337. . . We offer for sale 2 - a room apartment in a new residential complex on the street.…
$57,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 309 m²
Sol 19/24
Le dessin de l'auteur. Jardin d'hiver, cuisine-salle à manger, 3 salles de bains. Chauffage …
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Radisne, Ukraine
Appartement 3 chambres
Radisne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 81 m²
Sol 2/6
Vente d'un appartement de 3 pièces à Khlebodarskoye (non loin de deux piliers). Superficie …
$35,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 10/24
État du séjour, chambre avec alcôve, salle avant propre, interphone
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 5/16
29284 Vente d'un appartement d'une pièce sur Cheryomushki. Étage intermédiaire. Superficie t…
$28,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 15/19
28720 À vendre appartement spacieux dans le complexe résidentiel Acapulco-2 Appartement de p…
$105,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 5/21
30640...Vente d'un appartement d'une pièce au 16 st. Fontana, à côté du quai de la Gold Coa…
$28,500
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 2/4
20241. Vendre un appartement de 1 pièce dans les piliers dorés du complexe résidentiel. La …
$19,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Sol 4/10
22252 Vente d'un appartement de 3 pièces dans la résidence English House. Situé à l'étage in…
$130,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 58 m²
Sol 7/24
maison en briques bien aménagée, salon avec cuisine ouverte et deux chambres séparées, balco…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 8/10
$36,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 14/24
Au cœur d'Odessa Moldavanka, dans une maison neuve, livrée en brique rouge, le commerce est …
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 47 m²
Sol 3/8
12338 We offer for sale a one-room apartment in the Avignon residential complex on Dacha Kov…
$39,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 24/24
$87,245
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 19/19
30632. Vente d'un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina d'…
$48,160
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 13/16
23562 Vente d'un appartement à Moldavantsi. Nouvelle lumière du jour actuelle. Combustion au…
$28,500
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 75 m²
Sol 1/9
Appartement de deux chambres dans une maison en briques. Deux chambres 21 et 22 m2. Grand co…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
Sol 7/17
15482 We offer an apartment for sale in a residential complex „ Aquarel 8 ” with a total are…
$44,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 203 m²
Sol 17/19
8753. . . On sale is a spacious with an outdoor terrace in a new house on the street. Pedago…
$140,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Sol 9/25
24832 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Unity Towers. Situé à l'ét…
$35,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 4/25
12049. For sale large 1 - bedroom apartment with a spacious kitchen - studio. The apartment …
$45,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 813 m²
Sol 9/10
Chic trois-pièces dans le centre pour planchers chauffés dans la salle de bains avec contrôl…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 10/12
29107 Appartement avec rénovation de qualité européenne. Meubles, électroménagers. Nous nous…
$45,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 78 m²
Sol 5/15
31438 a vendu un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel de Levitan. Superfici…
$90,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 94 m²
Sol 2/2
10829 . . . Offered for sale 4 - room apartment. Capital quality repairs. The facade is insu…
$79,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 10/11
27245 Vente d'un appartement de deux pièces dans la rue Bocharova. Une refonte de haute qua…
$69,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 12/16
31422 a vendu un appartement de 1 pièce dans le complexe résidentiel Real Park. Superficie t…
$25,000
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська

