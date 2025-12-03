Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Lymanka
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Lymanka, Ukraine

270 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 7/7
Je vous propose un simple appartement 1ère chambre dans le JFK pour un confortable * 7ème ét…
$34,000
Fermer
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 15/19
$57,600
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 12/16
31054 Je vendrai un appartement de 1 pièce dans le complexe résidentiel arc-en-ciel. La supe…
$34,500
NicoleNicole
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 70 m²
Sol 15/17
8744 Selling 2 - x room apartment on Tairov. The total area of 70 sq.m. The rooms are separ…
$50,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 18/19
25370 Vente d'un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina. S…
$87,000
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
Sol 7/7
20843 Vente d'un studio dans le complexe résidentiel Kaléidoscope, à 30 min. du centre 25,1 …
$21,300
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 13/19
30631. Vente d'un appartement de deux pièces dans le complexe résidentiel 49 Zhemchuzhina, d…
$60,825
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 6/17
11403 We offer for sale 1 - a room apartment in ZhK "Aquarel" on Tairov. The condition from …
$28,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 17/19
31065 Apartment d'une pièce vendu Kadorr, 56 perles Avec réparation. Cour du complexe - Type…
$38,000
AuraAura
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 4/19
24084 Vente d'un appartement de 3 pièces dans le complexe résidentiel 46 Zhemchuzhina. Supe…
$96,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 4/18
30069 Vente d'un appartement de deux pièces au 3 Zhemchuzhina à Tairova. Appartement avec no…
$88,300
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 69 m²
Sol 2/19
26974. Vendre un appartement de 2 pièces dans le LCD 53 perles. La superficie totale de 69 …
$87,500
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 14/18
31470 Un appartement de 2 pièces dans le LCD 40 Pearls est vendu. Superficie totale de 60 m…
$56,800
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Sol 19/19
29242. Vente d'un appartement de 2 pièces dans le complexe résidentiel 53 Zhemchuzhina. Situ…
$54,435
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 13/24
27921 Vente d'un appartement dans le complexe résidentiel Raduzhny. Rénovation moderne, meub…
$36,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 16/19
23834 Vente d'un appartement de deux pièces Euro dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhin…
$61,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 43 m²
Sol 8/19
30811. En vente appartement de 2 pièces en 37 perles dans la rue. Architecture. L'appartemen…
$49,000
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 6/7
21749. Appartement d'une pièce à vendre dans le complexe résidentiel Kaléidoscope. Nouvelle…
$50,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 45 m²
Sol 17/18
27608 Vente d'un appartement 1 pièce dans un complexe résidentiel moderne. Spacieux, lumine…
$47,000
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 2/4
25741 Vente d'un appartement 1 pièce dans un immeuble neuf du complexe résidentiel Pobeda à …
$14,000
Appartement 2 chambres dans Lymanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 34 m²
Sol 3/4
29580 Vente d'un appartement de 2 pièces dans un quartier calme et paisible de la ville. Sup…
$32,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 48 m²
Sol 8/15
26690 Vente d'un appartement 1 pièce dans une maison neuve louée à Tairova. Situé à l'étage …
$52,800
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 18/19
31324. Je vendrai un appartement de 2 pièces dans un complexe résidentiel 58 perles. Superfi…
$77,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 11/24
25707 Vente d'un studio à Tairova. Le complexe résidentiel actuel, le territoire de Pribudin…
$45,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 50 m²
Sol 13/16
25482 Vente d'un appartement spacieux dans un immeuble neuf à Tairova. Étage intermédiaire. …
$45,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 21 m²
Sol 4/19
30292. Vente d'un appartement intelligent d'une pièce dans un nouveau complexe résidentiel. …
$26,500
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Sol 19/19
29597 Appartement avec rénovation, meubles et électroménagers de qualité européenne. 58 Perl…
$51,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 18/19
29203 Vente d'un appartement d'une pièce au 53 Zhemchuzhina (chambre, studio cuisine, dressi…
$58,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 66 m²
Sol 19/19
30784. Appartement de deux pièces à vendre dans le complexe résidentiel 58 Zhemchuzhina. Sup…
$52,400
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 21 m²
Sol 9/16
25228 Un appartement est à vendre dans le complexe résidentiel Akvarel à Tairova. Vitrage pa…
$19,999
