Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odessa
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Odessa, Ukraine

;
propriété commerciale
683
restaurants
6
hôtels
37
des bureaux
119
Montrer plus
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Propriété commerciale 200 000 m² dans Mykolaiv Raion, Ukraine
Propriété commerciale 200 000 m²
Mykolaiv Raion, Ukraine
Surface 200 000 m²
Je vous donne 20g pour le jardin en feu. Wolverine. Propriété privée, potion. Le premier 10g…
$150,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 670 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 670 m²
Odessa, Ukraine
Surface 670 m²
9167. Nous vous proposons à la vente un bâtiment indépendant de 3 étages sur Levitan. Superf…
$670,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 96 m² dans Fontanka, Ukraine
Propriété commerciale 96 m²
Fontanka, Ukraine
Surface 96 m²
24190. Local commercial à vendre dans le complexe résidentiel Riviera Gardens à côté du cent…
$100,380
Laisser une demande
Propriété commerciale 19 170 m² dans Nerubaiske, Ukraine
Propriété commerciale 19 170 m²
Nerubaiske, Ukraine
Surface 19 170 m²
24950 Centre logistique avec équipement de réfrigération à vendre. Situation stratégique dan…
$472,500
Laisser une demande
Propriété commerciale 60 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 60 m²
Odessa, Ukraine
Surface 60 m²
31178. Vente d'un local dans le quartier du nouveau marché. Superficie totale de 60 m2. APER…
$75,550
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 140 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 140 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 140 m²
31171. Je vendrai un local commercial pour Nedelin. La superficie totale de 1140 m2. Réparat…
$1,35M
Laisser une demande
Bureau 167 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 167 m²
Odessa, Ukraine
Surface 167 m²
15828 Vente d'une chambre spacieuse sur Fontana. La superficie totale de la chambre est de 1…
$115,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 480 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 480 m²
Odessa, Ukraine
Surface 480 m²
No 1233. Nous vous proposons à la vente une façade bâtiment de 2 étages près du parc Shevche…
$590,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 192 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 192 m²
Odessa, Ukraine
Surface 192 m²
25509. Vente de bureaux dans un nouveau complexe près de Shevchenko Park et Lanzheron Beach.…
$350,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 100 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 100 m²
Odessa, Ukraine
Surface 100 m²
24454. Vendre une entreprise de location existante dans le complexe résidentiel Arcadia Sout…
$110,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 2 919 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 2 919 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 2 919 m²
9911. Nous vous proposons à la vente un complexe de bâtiments dans le village. Le Grand Daln…
$300,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 63 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
37144 Offert à la vente sous-sol des locaux non résidentiels avec des réparations, situé dan…
$45,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller