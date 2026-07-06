Appartement dans un nouvel immeuble Antpera

Antpera Info est un projet résidentiel contemporain situé dans un quartier en plein développement d’Istanbul. Il associe une architecture moderne, une excellente accessibilité et un cadre de vie urbain confortable.

Le projet propose des appartements 1+1 et 2+1, des espaces communs de qualité, des espaces verts ainsi qu’un fort potentiel d’investissement offrant une valorisation à long terme sur le marché immobilier d’Istanbul.

Principaux avantages

Architecture moderne et élégante. Emplacement dans un quartier en pleine expansion d’Istanbul. Excellente connexion au métro, aux autoroutes et aux transports en commun. Appartements disponibles en configurations 1+1 et 2+1. Piscine et salle de sport. Espaces verts paysagers et promenades aménagées. Sécurité 24h/24 et accès contrôlé. Parking couvert. Proximité des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux. Fort potentiel locatif et excellente opportunité d’investissement.

Un emplacement stratégique à Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul

Antpera Info est un ensemble résidentiel moderne situé dans le quartier dynamique d’Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul. Grâce à une planification urbaine ambitieuse, au développement continu des infrastructures et à sa proximité avec les principaux axes de transport, Ataşehir est devenu l’un des principaux pôles résidentiels et économiques de la ville.

Les résidents bénéficient d’un accès rapide aux lignes de métro, aux autoroutes, aux centres commerciaux, aux établissements scolaires et aux infrastructures médicales, tout en profitant d’un cadre de vie équilibré au sein d’un environnement urbain moderne et dynamique. Cette situation fait d’Antpera Info un choix idéal aussi bien pour les résidents permanents que pour les investisseurs à long terme.

Une conception soignée et des espaces de vie de qualité

Le projet propose des appartements 1+1 et 2+1 conçus avec soin afin d’optimiser l’espace, le confort et la luminosité naturelle. Chaque logement se distingue par une architecture contemporaine, des plans fonctionnels et des finitions de haute qualité, garantissant un excellent confort de vie ainsi qu’un fort potentiel de valorisation.

Les résidents disposent également de nombreux équipements, notamment :

des espaces verts paysagers ;

des sentiers de promenade ;

une piscine ;

une salle de sport entièrement équipée ;

un service de sécurité 24h/24 ;

un parking couvert.

L’ensemble offre un cadre de vie sécurisé, confortable et autonome.

Un fort potentiel d’investissement

Antpera Info représente une excellente opportunité d’investissement grâce à la forte demande de logements à Istanbul et au développement continu du quartier d’Ataşehir.

Les principaux atouts pour les investisseurs