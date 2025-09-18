À propos de l'agence

Binaa Investment est une société spécialisée dans le conseil en immobilier et en ingénierie à Istanbul, fournissant des services juridiques et consultatifs spécialisés dans le secteur immobilier turc. Nous avons commencé en 2015 avec une petite équipe et moins de 10 projets, maintenant nous gérons plus de 1000 propriétés et fournissons des services de plus de 60 nationalités dans le monde. Grâce à ses services distingués, Binaa Investment a obtenu de grands succès, notamment en créant la satisfaction et l'acceptation parmi ses clients.