Binaa Investment

Turquie, Région de Marmara
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
3 années 6 mois
Langues
English
Site web
www.binaainvestment.com/
À propos de l'agence

Binaa Investment est une société spécialisée dans le conseil en immobilier et en ingénierie à Istanbul, fournissant des services juridiques et consultatifs spécialisés dans le secteur immobilier turc. Nous avons commencé en 2015 avec une petite équipe et moins de 10 projets, maintenant nous gérons plus de 1000 propriétés et fournissons des services de plus de 60 nationalités dans le monde. Grâce à ses services distingués, Binaa Investment a obtenu de grands succès, notamment en créant la satisfaction et l'acceptation parmi ses clients.

Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turquie
depuis
$127,194
Pourquoi cette propriété Pour son emplacement central dans le quartier vital d'Esenyurt à Istanbul européenne. Sa proximité avec les principales lignes de transport, métro, routes principales et autoroutes. Son architecture exquise allie le charme du passé à la modernité du présent dans une…
Binaa Investment
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$172,242
Why this property؟ There is a diversity of apartment spaces and divisions, making it a proper choice for all families. The apartments are characterized by low prices, within a high-end project, surrounded by green spaces on all sides. Enjoy the peace and relaxation at your apartment. The co…
Binaa Investment
Immeuble Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Immeuble Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Kadikoy, Turquie
depuis
$298,959
Why this property؟ The project area is one of the most important residential neighborhoods that combine history and modernity on the Asian side. Luxurious apartments with stunning views of the Marmara Sea, green spaces, gardens, and parks. It is next to many vital and touristic areas in Asi…
Binaa Investment
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turquie
depuis
$533,032
Why this property؟ The project is located in Nisantasi district in Sisli, the heart of Istanbul, one of the most prestigious regions in it. An environment rich in hospitals and fashion stores of the most famous international and local brands. A life of comfort and luxury awaits you in luxur…
Binaa Investment
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$91,482
Why this property؟ Hotel apartments in Istanbul for sale in the center of transportation hubs. The project is located near sports, arts, shopping, and entertainment centers. Modern architecture, technical infrastructure, and safe earthquake-resistant construction. 5-star hotel apartments in…
Binaa Investment
Navar Ghadri
