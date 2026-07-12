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Appartement dans un nouvel immeuble Tane Olimpiyat

Basaksehir, Turquie
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ID: 38199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir
  • Métro
    Olimpiyat (~ 1000 m)

À propos du complexe

Tane Olimpiyat est un projet résidentiel conçu pour les familles, situé à Başakşehir. Il comprend 130 logements répartis dans trois immeubles modernes, associant des appartements spacieux à des espaces verts paysagers pour offrir un cadre de vie urbain confortable.

Tane Olimpiyat propose des appartements 2+1 et 3+1, une salle de sport, un parking sur place et un accès facile au métro ainsi qu’aux principales autoroutes, ce qui en fait un excellent choix pour les familles comme pour les investisseurs à long terme dans l’un des quartiers les plus dynamiques de la rive européenne d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Tane Olimpiyat :

  1. Emplacement privilégié à Başakşehir, l’un des quartiers à la croissance la plus rapide de la rive européenne d’Istanbul.

  2. Trois immeubles résidentiels de huit étages, regroupant 130 logements.

  3. Appartements familiaux de type 2+1 et 3+1, avec des agencements fonctionnels.

  4. Architecture moderne et construction de haute qualité, conçue pour durer.

  5. Espaces verts paysagers intégrés, parfaits pour les loisirs et la détente en plein air.

  6. Sécurité 24h/24 et 7j/7, avec un système de vidéosurveillance pour la tranquillité des résidents.

  7. Parking sur place pour les résidents et leurs visiteurs.

  8. Salle de sport et espaces fitness directement au sein du complexe.

  9. Excellente accessibilité, à proximité des stations de métro, des arrêts de bus et des principaux axes routiers.

  10. Fort potentiel d’investissement et de location, grâce à une demande immobilière en constante augmentation dans ce secteur en plein développement.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Basaksehir, Turquie
Éducation
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