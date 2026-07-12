Appartement dans un nouvel immeuble Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat est un projet résidentiel conçu pour les familles, situé à Başakşehir. Il comprend 130 logements répartis dans trois immeubles modernes, associant des appartements spacieux à des espaces verts paysagers pour offrir un cadre de vie urbain confortable.

Tane Olimpiyat propose des appartements 2+1 et 3+1, une salle de sport, un parking sur place et un accès facile au métro ainsi qu’aux principales autoroutes, ce qui en fait un excellent choix pour les familles comme pour les investisseurs à long terme dans l’un des quartiers les plus dynamiques de la rive européenne d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Tane Olimpiyat :