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Complexe résidentiel Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Turquie
depuis
$460,000
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* Le prix est à titre indicatif
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ID: 36539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1196
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe
  • Métro
    Huzurevi (~ 800 m)
  • Métro
    Maltepe (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Un projet unique qui incarne une architecture moderne et un design luxueux, situé à Maltepe du côté asiatique de la ville.

Forfait appartement pour la citoyenneté turque:

  • Deux appartements 1+1 et 1+1 pour 460,00 USU
  • Deux appartements 2+1 et 1+1 pour 575.00 USU

Le complexe est situé à quelques pas du métro et Piazza Shopping Center, à proximité de tout ce dont vous avez besoin – des écoles et des hôpitaux aux restaurants et centres de divertissement. L'accès facile à tout : routes, autoroutes et transports en commun en fait l'endroit idéal pour vivre confortablement.

Le complexe se compose de trois blocs, chacun jusqu'à 14 étages de haut, situé sur un terrain de 13 412 m2, avec un total de 698 appartements dans différents plans 1+1 et 2+1, allant de 56 m2 à 106 m2. Date d'achèvement : T3 2026.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Jardins et chemins de randonnée
  • Aire de jeux pour enfants
  • Domaines sociaux
  • Stationnement
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
Éducation
Soins de santé

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