Complexe résidentiel Turkish citizenship by investment!

Un projet unique qui incarne une architecture moderne et un design luxueux, situé à Maltepe du côté asiatique de la ville.

Forfait appartement pour la citoyenneté turque:

Deux appartements 1+1 et 1+1 pour 460,00 USU

Deux appartements 2+1 et 1+1 pour 575.00 USU

Le complexe est situé à quelques pas du métro et Piazza Shopping Center, à proximité de tout ce dont vous avez besoin – des écoles et des hôpitaux aux restaurants et centres de divertissement. L'accès facile à tout : routes, autoroutes et transports en commun en fait l'endroit idéal pour vivre confortablement.

Le complexe se compose de trois blocs, chacun jusqu'à 14 étages de haut, situé sur un terrain de 13 412 m2, avec un total de 698 appartements dans différents plans 1+1 et 2+1, allant de 56 m2 à 106 m2. Date d'achèvement : T3 2026.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Sauna

Hammam turc

Gymnase

Jardins et chemins de randonnée

Aire de jeux pour enfants

Domaines sociaux

Stationnement

Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.