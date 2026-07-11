Appartement dans un nouvel immeuble Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Göktürk, dans le district d’Eyüpsultan. Il offre un cadre de vie luxueux au cœur de la nature, alliant une architecture contemporaine à des équipements de qualité pour garantir confort et bien-être.

Le projet s’étend sur une superficie de 11 891 m² et comprend 5 immeubles de 6 étages, avec un total de 141 appartements allant du 1+1 au 4,5+1. Les logements, d’une superficie de 64 à 361 m², offrent une vue sur la forêt et des prestations haut de gamme adaptées à un mode de vie moderne.

Les 10 principaux atouts d’Özak Duyu Göktürk :