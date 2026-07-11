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Appartement dans un nouvel immeuble Özak Duyu Göktürk

Eyupsultan, Turquie
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ID: 38188
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Eyupsultan

À propos du complexe

Özak Duyu Göktürk est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Göktürk, dans le district d’Eyüpsultan. Il offre un cadre de vie luxueux au cœur de la nature, alliant une architecture contemporaine à des équipements de qualité pour garantir confort et bien-être.

Le projet s’étend sur une superficie de 11 891 m² et comprend 5 immeubles de 6 étages, avec un total de 141 appartements allant du 1+1 au 4,5+1. Les logements, d’une superficie de 64 à 361 m², offrent une vue sur la forêt et des prestations haut de gamme adaptées à un mode de vie moderne.

Les 10 principaux atouts d’Özak Duyu Göktürk :

  • Emplacement calme et prestigieux à Göktürk (Eyüpsultan), à proximité de la forêt de Belgrade.

  • 7 953 m² d’espaces verts aménagés au sein du complexe.

  • Large choix d’appartements de 64 à 361 m² avec des agencements modernes.

  • Grandes baies vitrées offrant une vue exceptionnelle sur la nature.

  • Installations sportives, comprenant une piscine intérieure et un centre de fitness.

  • Sentiers de promenade et pistes cyclables.

  • Accès rapide à la station de métro et à l’autoroute E80.

  • Places de parking privées pour chaque logement.

  • Système de sécurité disponible 24h/24 et 7j/7.

  • Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque dans le cadre du programme d’investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Eyupsultan, Turquie
Alimentation et boissons

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