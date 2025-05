Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye

Un projet mixte avec des zones résidentielles et commerciales sur une superficie de 68.200 m2 avec une superficie paysagère de 54.402 m2. Le projet, qui a une grande zone verte, vise à apporter l'environnement communautaire et les relations de voisinage. Le projet comprend de nombreuses fonctions ainsi que des domaines sociaux que les résidents de tous âges peuvent utiliser activement et passivement pendant la journée. Des terrains de jeux pour enfants sont également inclus dans ce design. Dans la conception du paysage du projet, la couleur, la texture, la forme et l'odeur des plantes que vous pouvez sentir les transitions saisonnières sont mises en avant.

Complexe a 17 zones commerciales pour vous de répondre facilement à vos besoins quotidiens. Des espaces commerciaux tels que les épiceries, les coiffeurs, les nettoyeurs à sec, les cafés et les restaurants répondent à vos besoins, créant le sentiment d'un bazar privé et vous permettant de vivre une vie plus pratique et confortable.

De nombreuses installations sociales telles que les courts de tennis, de badminton, de football et de basketball dans le projet offrent une vie dynamique et énergique. En outre, des détails tels que des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée et des aires de loisirs offrent aux résidents une vie confortable et agréable.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé dans l'emplacement le plus populaire du côté européen, Bahçeşehir attire l'attention avec ses réseaux de transport avancés et la proximité des centres commerciaux et commerciaux. Bahçeşehir, un quartier moderne, se distingue également par ses centres culturels et de divertissement. Bahçeşehir garde la vie à portée de main avec son emplacement adjacent à diverses universités, centres commerciaux prestigieux et établissements de santé.