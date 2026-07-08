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Appartement dans un nouvel immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul

Basaksehir, Turquie
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ID: 351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir
  • Adresse
    Ahmet Taner Kislali Bulvari, no 19 Donutime

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Why this property؟ It is located in the green area of ​​Bahcesehir, where luxury accommodation with comfortable living. A high-value investment through a continuous rental return for 15 years. It allows you to obtain Turkish citizenship by owning real estate. An opportunity for businessmen to invest in office apartments and shops. Services of high quality and all social facilities in the vicinity of your residence.

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Basaksehir, Turquie
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