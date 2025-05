Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey

Le projet entouré par l'aménagement paysager naturel est un design moderne et écologique d'espace de vie composé de 177 maisons de ville. Toutes les maisons offrent des intérieurs élégants, un aménagement paysager élégant et un élément personnel de la nature. Chaque maison de ville est conçue avec soin pour accueillir leurs résidents avec des intérieurs spacieux inondés de lumière naturelle et des équipements luxueux qui répondent à tous les aspects de la vie contemporaine.

Ce projet offre des occasions à la fois de socialiser, de passer du temps seul et de divertir vos proches. Caractéristiques:

parking privé, cour, balcons et terrasses pour chaque unité

grande piscine

Piscine pour enfants

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

Cour de sport

zone pour animaux de compagnie

Zones assises ombragées

jardins aménagés

Salle de sport

bain à vapeur et sauna

Salle de réunion

Achèvement - décembre 2026.

Double vitrage

Climatisation

Antenne par satellite

Accès à Internet

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Bahçeşehir est un quartier en développement rapide dans l'ouest d'Istanbul qui combine le style de vie moderne et la tranquillité de la nature. Bahçeşehir est devenu un nouveau centre de modernité et de luxe tout en harmonisant ses communautés avec la beauté naturelle présente à Istanbul. Le quartier central est situé dans la partie européenne de la ville et se trouve dans un emplacement privilégié relié à certains des monuments les plus contemporains et les plus prospères d'Istanbul. Bahçeşehir a réussi à construire la plus grande ville médicale d'Europe devenant une destination appréciée pour le tourisme médical du monde entier.