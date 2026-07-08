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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project

Basaksehir, Turquie
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$97,780
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ID: 348
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir
  • Adresse
    Ahmet Taner Kislali Bulvari, no 19 Donutime

À propos du complexe

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Why this property؟ The project area in Bahcesehir is full of lush parks and gardens, next to express transportation lines. There are integrated facilities within the compound, besides health and educational services surrounding the project. The luxury designs and the diversity of residential models of apartments with stunning views of the lake. The project's urban engineering, elegant finishes, and spacious apartments areas increase its investment value.

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Basaksehir, Turquie
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