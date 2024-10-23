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Quartier résidentiel Premier Residencial

Mijas, Espagne
depuis
$419,793
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ID: 39548
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 667914916
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

À propos du complexe

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Español Español
PREMIER Résidentiel, un grand immeuble multifamilial offrant 76 maisons réparties sur cinq étages plus un grenier. Le complexe résidentiel a des espaces communs qui comprennent un salon social, des toilettes, une piscine, de la verdure et un parking à vélo. Au sous-sol, il y a des places de parking pour les voitures et les salles de stockage. Un projet de design exclusif avec toutes les commodités pour profiter d'un maximum de confort et de bien-être, situé dans l'un des quartiers résidentiels les mieux situés de la Costa del Sol, avec la plus grande projection de développement urbain à l'intersection de Mijas et Fuengirola, Málaga. Magnifiques maisons avec de grandes terrasses allant de 1 à 3 chambres avec cuisines meublées. Certaines des maisons au rez-de-chaussée disposent de jardins privés, et celles situées au grenier offrent la possibilité d'installer une piscine. Ils présentent un design élégant qui prend en compte chaque détail pour offrir la plus haute qualité dans les matériaux et les finitions. En termes d'équipement, ils ont double vitrage, climatisation à froid, et un système aérothermique pour obtenir la meilleure température à tout moment de l'année et des économies d'énergie plus importantes. Un projet flexible qui permet au client de choisir, sans frais supplémentaires, d'autres finitions intérieures et des éléments de salle de bains tels que plancher, carrelage, mobilier de cuisine, plateau de douche ou baignoire. Les meilleures commodités pour ceux qui exigent une garantie maximale et le bien-être. PREMIER La résidence est située à Mijas, le centre de la Costa del Sol à Málaga, et dans le dernier développement urbain de la ville "Las Lagunas". Une enclave privilégiée dans un emplacement parfaitement communiqué, avec une connexion directe à l'autoroute A-7 et AP-7, et relié à d'excellentes installations et services tels que le prochain Grand Parc de la Costa del Sol avec plus de 350 000 m2 et le futur hôpital Mijas. Un quartier avec des supermarchés et de grands centres commerciaux tels que Mercadona, El Corte Inglés, et Miramar, ainsi que des clubs de golf, un circuit, et la marina Fuengirola. PREMIER se trouve à 10 minutes des principales plages de la région, à 20 minutes de l'aéroport international de Malaga, à seulement une demi-heure de la ville de Malaga, ainsi qu'à proximité d'autres villes comme Marbella, Benalmádena ou Torremolinos.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

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Mijas, Espagne
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