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Quartier résidentiel Vitae Villas Villa I3

Benahavis, Espagne
depuis
$4,49M
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5
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ID: 39233
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1156767366
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis
  • Adresse
    Camino de Montemayor

À propos du complexe

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Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dissolve boundaries between interior and exterior, the villa invites year-round connection with nature—whether lounging beside the serene infinity pool, gathering in the airy living room, or dining beneath the stars. With an open, organic layout and playful outdoor spaces, this villa offers a tranquil, all-season escape where elegance meets elemental beauty.

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Benahavis, Espagne

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