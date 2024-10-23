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Quartier résidentiel THE PLACE BY ALCAZABA

Casares, Espagne
depuis
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ID: 38994
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 385711727
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

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A visionary project consisting of 38 spacious apartments that will stand out for their high-end finishes, ample rooms and top-notch services. The project will feature its amenities while also benefiting from the entertainment facilities of Alcazaba Lagoon.

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Casares, Espagne
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