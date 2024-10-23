  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Sabadell
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone

Sabadell, Espagne
depuis
$380,224
;
15
Laisser une demande
ID: 33366
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Vallais-Occidental
  • Ville
    Sabadell

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible

Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des supermarchés, des commerces de proximité, des parcs et de la gare. Il offre un accès rapide à Barcelone par les transports en commun ou l'autoroute.

Les appartements à vendre à Barcelone sont situés à Sabadell, à 250 m de la gare de Sabadell Centre, à 2,4 km de la zone commerciale et du centre commercial Eix Macià, et à 2,5 km du Parc de Catalunya.

Le projet comprend 52 appartements, un parking souterrain et des caves, et est construit selon des normes d'efficacité énergétique élevées. Le complexe dispose d'un jardin paysager commun, d'une piscine clôturée et d'un garage intérieur avec pré-installation pour la recharge des véhicules électriques.

Chaque appartement est équipé de cuisines ouvertes avec appareils intégrés, d'un système de chauffage et de refroidissement aérothermique via une distribution d'air canalisée, de salles de bains privatives avec douches ou baignoires, de terrasses ou balcons privés, d'un espace buanderie conçu pour abriter laveuse/sécheuse et unité de système aérothermique, système d'alarme intelligent en option avec accès à distance.


BCN-00022

Localisation sur la carte

Sabadell, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$290,425
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$348,453
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$344,078
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$290,324
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$380,224
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$631,479
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$350,133
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Afficher tout Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Espagne
depuis
$260,822
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Conçu pour vivre avec une fonctionnalité maximale, en supervisant la mer Méditerranée, BREEZE est la nouvelle communauté privée et fermée, dans un quartier très calme, avec des communications faciles et à proximité des plages, (moins de 8 kms de la Cala de Finestrat) et le parcours de golf e…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications