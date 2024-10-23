  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga

Mijas, Espagne
depuis
$613,900
;
21
Laisser une demande
ID: 32649
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga

Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement conçu, avec des plans d'eau pittoresques et une vue imprenable sur la mer et les montagnes environnantes. Le complexe offre d'excellentes installations, dont un club-house moderne, un restaurant avec vue panoramique, et bien plus. Entouré de villas et d'appartements haut de gamme, Cerrado del Águila allie tranquillité et style de vie sportif et sophistiqué au cœur de la Costa del Sol.

Cerrado del Águila est idéalement situé à Mijas Costa, offrant un accès facile aux principales destinations de la Costa del Sol. La plage la plus proche est à seulement 4 km, ce qui en fait un lieu idéal pour des escapades balnéaires rapides. L'aéroport de Malaga est à environ 27 km, offrant des liaisons internationales pratiques. Le centre historique de Malaga, avec ses musées, ses boutiques et ses attractions culturelles, se trouve à environ 33 km du complexe. Marbella, réputée pour ses boutiques haut de gamme et son port de plaisance animé, se trouve à environ 30 km à l'ouest. Cet emplacement central fait du Cerrado del Águila un pied-à-terre idéal pour profiter à la fois de la tranquillité des collines et de l'effervescence de la côte.

Ce complexe offre de superbes équipements comme un spa, un sauna ou une piscine chauffée. Il dispose également d'une salle de sport complète et d'une salle de coworking. À l'extérieur, vous trouverez un terrain de volley-ball et une superbe piscine. Des places de parking souterraines sont également disponibles.

Les immobiliers à vendre à Malaga offrent de nombreux atouts, des solariums des penthouses aux magnifiques jardins des appartements du rez-de-chaussée. L'intérieur est spacieux et bien conçu. Les cuisines sont entièrement équipées et prêtes à l'emploi. La chambre principale dispose d'une salle de bain attenante.


AGP-00987

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$299,112
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$366,704
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$260,167
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$613,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$847,604
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Vues Étonnantes Appartements Certifiés BREEAM Avec Grandes Terrasses à Fuengirola Ce projet est situé dans la municipalité de Fuengirola. Située au cœur de la Costa del Sol, Fuengirola, animée et animée, possède de belles plages de sable fin, d'excellents équipements et une atmosphère animée…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$338,468
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$424,525
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications