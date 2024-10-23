  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benalmadena
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga

Benalmadena, Espagne
depuis
$1,25M
;
14
Laisser une demande
ID: 27687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Benalmadena

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements et penthouses parfaits avec d'excellentes commodités à Benalmádena

Torremuelle est un quartier côtier pittoresque situé à Benalmádena, sur la Costa del Sol espagnole. Réputé pour ses vues imprenables sur la mer, son atmosphère résidentielle paisible et sa proximité avec les plages et les parcs naturels, il offre un mélange de détente et de commodités. Le quartier offre un mélange de villas modernes, de maisons andalouses traditionnelles et de charmantes commodités locales, le tout niché entre la mer Méditerranée et les collines pittoresques de Benalmádena. Torremuelle est également bien desservie par le train, ce qui en fait un lieu idéal pour les habitants et les visiteurs en quête de tranquillité et d'accès facile aux villes voisines.

Ce magnifique complexe est situé au cœur de Torremuelle, un quartier très proche de tout. La plage est idéalement située à seulement 400 mètres à pied. Pour les amateurs de golf, le parcours de Torrequebrada est à environ 5 km et le magnifique port de plaisance de Puerto Marina est à 6 km. L'aéroport international de Malaga est à seulement 16 km et la célèbre Marbella à 52 km.

Ce complexe résidentiel exclusif offre des prestations exceptionnelles, notamment une salle de sport entièrement équipée, une piscine, un espace de coworking et de convivialité, ainsi qu'un parking privé et des caves. Il se distingue par son design moderne et élégant et l'utilisation de matériaux haut de gamme. Chaque logement est soigneusement conçu pour répondre aux attentes des résidents les plus exigeants. Situées sur un terrain en pente douce, toutes les résidences font face à la côte, offrant une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage par un magnifique parc public paysager à quelques pas.

Découvrez la modernité en harmonie avec la beauté méditerranéenne dans ce complexe résidentiel exclusif proposant des appartements à vendre à Benalmadena, Malaga. Situé à proximité d'un parc public, chaque logement bénéficie d'une vue sur la mer et la nature, avec un accès facile aux principaux axes routiers et à la gare à proximité. Les appartements orientés plein sud sont lumineux et spacieux, avec des terrasses privées et une vue imprenable. Les résidents bénéficient de piscines intérieure et extérieure, d'une salle de sport, d'espaces de coworking, d'espaces verts et d'un parking privé avec cave. Avec des équipements haut de gamme et une vie sécurisée, c'est l'endroit idéal pour profiter de la vie côtière.


AGP-00971

Localisation sur la carte

Benalmadena, Espagne
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$289,598
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$226,028
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$368,472
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Espagne
depuis
$170,777
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
234,268 – 363,764
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
328,447 – 457,942
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$488,550
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications