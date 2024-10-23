  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$700,451
;
23
Laisser une demande
ID: 27931
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola

Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé fait de la région une résidence idéale pour les personnes.

Le projet est un emplacement avantageux avec les commodités quotidiennes à une courte distance. De plus, un centre commercial situé dans la région offre une pharmacie, un supermarché et un restaurant. Les appartements à vendre à Fuengirola sont à 5 minutes de la plage le plus proche et de la gare qui relie Malaga et Fuengirola. Les appartements sont également à 10 minutes du centre de Fuengirola, 20 minutes du centre de Marbella et 15 minutes en voiture de l'Aéroport International de Malaga.

Le projet a une conception unique qui intègre les zones communes à la végétation pour protéger l'intimité. Les espaces communs du projet comprennent une salle de sport, un centre d'affaires, une piscine extérieure et un solarium. Les résidents peuvent également bénéficier de piscines, courts de tennis, SPA avec piscine chauffée, sauna, jacuzzi, bain turc et club de sport avec services de massage.

Il existe différents types d'appartements en fonction du nombre de chambres. Les appartements au design élégant offrent de magnifiques vues sur la mer depuis leurs grandes terrasses. Les appartements spacieux et lumineux sont équipés de la climatisation, du chauffage au sol électrique dans les salles de bains, d'un système de maison intelligente et de cuisines entièrement équipées. Des services de conciergerie sont également disponibles pour les résidents, notamment des services d'entretien et de réparation, d'organisation d'événements, de design d'intérieur, de gestion de location et de location de voitures. Chaque appartement dispose d'un parking pour 2 voitures et d'un cellier. De plus, une pré-installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique sera également prévue pour les appartements.


AGP-00528

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$289,598
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$847,604
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$671,020
Complexe résidentiel Luz Resort
Finestrat, Espagne
depuis
$422,833
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$700,451
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$321,327
Options de finition Аvec finition
Surface 83–116 m²
4 objets immobiliers 4
Pour ceux qui recherchent l'intimité ou une enclave de tranquillité, les appartements de luxe Euromarina — option idéale. Bénéficiant d'un emplacement privilégié sur le littoral le plus éblouissant d'Espagne, ces propriétés offrent non seulement un chez-soi, mais une invitation à vivre plein…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0 – 90.0
349,637 – 369,650
Apartment 3 chambres
116.0
497,968
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$347,282
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$300,193
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications