Complexe résidentiel Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto — un développement résidentiel urbain de nouvelle génération

Situé dans l'une des zones de croissance les plus prometteuses de Sagunto, ce nouveau projet allie l'architecture méditerranéenne contemporaine à une vie urbaine de qualité. Le design distinctif de la façade avec des éléments sculpturaux et des terrasses généreuses se reflète clairement dans les visuels rendus présentés aux pages 3 à 5 du dossier.

Les appartements disposent d'intérieurs lumineux, de cuisines ouvertes, de grandes fenêtres et d'espaces de vie conçus avec soin. Les matériaux naturels et les finitions modernes créent une atmosphère chaleureuse et élégante, comme l'illustre l'intérieur des pages 7 à 14.

Chaque étage a été soigneusement conçu pour optimiser la fonctionnalité et le confort des résidents, offrant des balcons spacieux, des aménagements bien organisés et une intimité dans toutes les unités (plans d'étage des pages 16 à 20).

Castillo de Sagunto représente une opportunité idéale pour les propriétaires et les investisseurs qui recherchent la qualité, la conception et le potentiel à long terme dans une région en développement rapide.