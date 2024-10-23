  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Sagonte
  4. Complexe résidentiel Castillo de Sagunto

Complexe résidentiel Castillo de Sagunto

Sagonte, Espagne
Prix ​​sur demande
;
13
Laisser une demande
ID: 33070
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Ville
    Sagonte

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Русский Русский

Castillo de Sagunto — un développement résidentiel urbain de nouvelle génération
Situé dans l'une des zones de croissance les plus prometteuses de Sagunto, ce nouveau projet allie l'architecture méditerranéenne contemporaine à une vie urbaine de qualité. Le design distinctif de la façade avec des éléments sculpturaux et des terrasses généreuses se reflète clairement dans les visuels rendus présentés aux pages 3 à 5 du dossier.

Les appartements disposent d'intérieurs lumineux, de cuisines ouvertes, de grandes fenêtres et d'espaces de vie conçus avec soin. Les matériaux naturels et les finitions modernes créent une atmosphère chaleureuse et élégante, comme l'illustre l'intérieur des pages 7 à 14.

Chaque étage a été soigneusement conçu pour optimiser la fonctionnalité et le confort des résidents, offrant des balcons spacieux, des aménagements bien organisés et une intimité dans toutes les unités (plans d'étage des pages 16 à 20).

Castillo de Sagunto représente une opportunité idéale pour les propriétaires et les investisseurs qui recherchent la qualité, la conception et le potentiel à long terme dans une région en développement rapide.

Localisation sur la carte

Sagonte, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$665,134
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$974,554
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$4,34M
Complexe résidentiel INFINIUM III
Calp, Espagne
depuis
$514,100
Complexe résidentiel Lagune Homes
Calp, Espagne
depuis
$423,948
Vous regardez
Complexe résidentiel Castillo de Sagunto
Sagonte, Espagne
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$665,134
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$1,40M
L'année de construction 2028
Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une v…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Afficher tout Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Surface 74–109 m²
2 objets immobiliers 2
Isea Views sont deux tours de 18 étages situées dans un complexe résidentiel de luxe. Le complexe dispose d'une piscine extérieure avec couloir de nage, padel, pétanque, ping-pong, putting green, point de vue des marais salants et aire de jeux pour enfants. Également dans l'une des tours, il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
74.0 – 109.0
1,04M – 1,94M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications