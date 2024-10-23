  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Benahavis, Espagne
depuis
$2,23M
;
22
Laisser une demande
ID: 27924
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Benahavis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis

Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km.

Les appartements économes en énergie sont situés dans une résidence respectueuse de l'environnement, à quelques minutes des plages de sable. Ils se trouvent également à 15 minutes de Puerto Banus, 45 minutes de l'aéroport de Malaga et près d'une heure du centre-ville de Malaga.

Le projet respectueux mentionné ci-dessus est le Country Club sur un grand terrain de 200 hectares. Les appartements à Benahavis sont situés dans ce projet et se trouvent en face d'un lac artificiel. Dans le Country Club, il y a des activités telles que le canoë, le surf, le vélo aquatique, un terrain de golf, des courts de tennis professionnels, des courts de paddle, etc. En plus de ces équipements, il y a une piscine commune et un centre de bien-être comprenant un centre sportif entièrement équipé, un spa, un sauna, des salles de massage et un club pour enfants.

Les appartements sont conçus pour favoriser la durabilité et sont candidats au certificat BREEAM qui évalue l'efficacité énergétique.

Les appartements sont équipés de cuisines entièrement équipées, de systèmes de domotique, de climatisation et de chauffage au sol. De plus, il est possible d'ajouter des équipements tels qu'une piscine, un sauna, un bain turc et un barbecue moyennant un supplément.


AGP-00720

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$965,327
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$576,842
Complexe résidentiel Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Espagne
depuis
$397,514
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,71M
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$594,500
L'année de construction 2028
Appartements modernes en bord de mer à Estepona Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$400,258
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications