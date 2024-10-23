  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Estepona
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Estepona, Espagne
depuis
$523,867
;
15
Laisser une demande
ID: 27609
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes en bord de mer à Estepona

Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen doux, ses terrains de golf et son large choix de restaurants et de loisirs, la ville allie authenticité andalouse et modernité.

Depuis les appartements à vendre à Estepona, Malaga, la plage est à seulement 1,2 kilomètre, tandis que Puerto Banús est à environ 18 kilomètres et Marbella à 28 kilomètres. L'aéroport international de Malaga est à environ 83 kilomètres, offrant des liaisons pratiques vers les principales villes européennes.

Le complexe se distingue par ses élégants espaces communs conçus dans un style resort. Des jardins paysagers entourent les bâtiments résidentiels, créant une atmosphère paisible. Une piscine panoramique sur le toit offre une vue spectaculaire sur la mer, tandis que les résidents peuvent également profiter d'un spa et d'installations de bien-être, d'une salle de sport, d'un parking souterrain, de débarras et d'autres commodités pratiques.

À l'intérieur, les maisons ont été conçues dans un style contemporain alliant confort et fonctionnalité. Les espaces ouverts relient les séjours et les cuisines par de grandes fenêtres baignant les intérieurs de lumière naturelle. De spacieuses terrasses prolongent l'espace de vie extérieur, offrant une vue sur la mer et les montagnes. Des finitions de haute qualité et une répartition réfléchie des pièces garantissent à chaque appartement une atmosphère chaleureuse et relaxante tout au long de l'année.


AGP-01009

Localisation sur la carte

Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$469,714
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Espagne
depuis
$414,384
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Espagne
depuis
$467,360
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$465,005
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$523,867
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$706,337
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Afficher tout Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Torrevieja, Espagne
depuis
$344,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 71–89 m²
2 objets immobiliers 2
Dans ce quartier résidentiel vous disposerez de maisons de 2 ou 3 chambres dans un immeuble moderne. Les espaces communs comprendront 3 piscines, une salle de sport, un court de padel et de grands jardins
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
71.0 – 89.0
417,916 – 428,511
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Afficher tout Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Espagne
depuis
$406,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 94–96 m²
3 objets immobiliers 3
AREAbeach IV propose 30 maisons d'exception, chacune avec un terrain privé, une cuisine extérieure et une piscine. Chaque détail est soigneusement sélectionné pour garantir une finition de haute qualité et une urbanisation qui prend le plus grand soin à chaque aspect de votre bien-être
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications