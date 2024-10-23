  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Estepona
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Estepona, Espagne
depuis
$710,757
;
15
Laisser une demande
ID: 33202
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes en bord de mer à Estepona

Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen doux, ses terrains de golf et son large choix de restaurants et de loisirs, la ville allie authenticité andalouse et modernité.

Depuis les appartements à vendre à Estepona, Malaga, la plage est à seulement 1,2 kilomètre, tandis que Puerto Banús est à environ 18 kilomètres et Marbella à 28 kilomètres. L'aéroport international de Malaga est à environ 83 kilomètres, offrant des liaisons pratiques vers les principales villes européennes.

Le complexe se distingue par ses élégants espaces communs conçus dans un style resort. Des jardins paysagers entourent les bâtiments résidentiels, créant une atmosphère paisible. Une piscine panoramique sur le toit offre une vue spectaculaire sur la mer, tandis que les résidents peuvent également profiter d'un spa et d'installations de bien-être, d'une salle de sport, d'un parking souterrain, de débarras et d'autres commodités pratiques.

À l'intérieur, les maisons ont été conçues dans un style contemporain alliant confort et fonctionnalité. Les espaces ouverts relient les séjours et les cuisines par de grandes fenêtres baignant les intérieurs de lumière naturelle. De spacieuses terrasses prolongent l'espace de vie extérieur, offrant une vue sur la mer et les montagnes. Des finitions de haute qualité et une répartition réfléchie des pièces garantissent à chaque appartement une atmosphère chaleureuse et relaxante tout au long de l'année.


AGP-01009

Localisation sur la carte

Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$767,636
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$277,931
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,28M
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$376,752
Complexe résidentiel Edenia l
Denia, Espagne
depuis
$266,049
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$710,757
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 146 m²
1 objet immobilier 1
Ocean Dream by TM est situé dans une zone privilégiée de Punta Prima : à côté de la zone naturelle protégée de Lo Ferris, à seulement 300 mètres de la plage de Cala Pieteras et à seulement 5 minutes de Torrevieja. L'urbanisation comptera un total de 36 maisons avec 2 et 3 chambres, 2 salles …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
146.0
487,250
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Afficher tout Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Santa Pola, Espagne
depuis
$353,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
La Costa Blanca… The hidden place in El Levante Español that can be incredibly affordable. Apartments with frontal views of the Mediterranean Sea and golden sand beaches. Homes built to high standard in a lovely residential complex in Gran Alcant. From your own terrace, you will be …
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 75–76 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel Amanecer X se compose de 108 appartements avec de grandes terrasses. 108 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bains. 8 blocs divisés en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et penthouses avec terrasse solarium privée. Chacun avec son propre ascenseur …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 76.0
321,680 – 389,090
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications