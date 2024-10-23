  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Estepona
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Estepona, Espagne
depuis
$669,639
;
15
Laisser une demande
ID: 33201
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes en bord de mer à Estepona

Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen doux, ses terrains de golf et son large choix de restaurants et de loisirs, la ville allie authenticité andalouse et modernité.

Depuis les appartements à vendre à Estepona, Malaga, la plage est à seulement 1,2 kilomètre, tandis que Puerto Banús est à environ 18 kilomètres et Marbella à 28 kilomètres. L'aéroport international de Malaga est à environ 83 kilomètres, offrant des liaisons pratiques vers les principales villes européennes.

Le complexe se distingue par ses élégants espaces communs conçus dans un style resort. Des jardins paysagers entourent les bâtiments résidentiels, créant une atmosphère paisible. Une piscine panoramique sur le toit offre une vue spectaculaire sur la mer, tandis que les résidents peuvent également profiter d'un spa et d'installations de bien-être, d'une salle de sport, d'un parking souterrain, de débarras et d'autres commodités pratiques.

À l'intérieur, les maisons ont été conçues dans un style contemporain alliant confort et fonctionnalité. Les espaces ouverts relient les séjours et les cuisines par de grandes fenêtres baignant les intérieurs de lumière naturelle. De spacieuses terrasses prolongent l'espace de vie extérieur, offrant une vue sur la mer et les montagnes. Des finitions de haute qualité et une répartition réfléchie des pièces garantissent à chaque appartement une atmosphère chaleureuse et relaxante tout au long de l'année.


AGP-01009

Localisation sur la carte

Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$745,524
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$239,562
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Espagne
depuis
$495,320
Complexe résidentiel Essential House
Finestrat, Espagne
depuis
$858,199
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$669,639
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Afficher tout Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Espagne
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Located in the immediate vicinity of the Finca Cortesin Resort, Marea, interiors by Missoni, is designed around the Costa Del Sol. The breathtaking landscape of Sol, the fascinating Mediterranean Sea, and a world-class golf course. A luxury residential community in Finca Cortesin, offers a …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Afficher tout Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Marbella, Espagne
depuis
$502,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 120–550 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe résidentiel de nouvelle construction avec une infrastructure exceptionnelle comme un excellent hôtel 5 étoiles. Première ligne de mer. Entouré de paysages pittoresques et de terrains de golf
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,95M – 3,55M
Agence
Marbella Company Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$282,588
L'année de construction 2027
Appartements de golf de 3 chambres à prix abordable à Monforte del Cid Les appartements sont situés à quelques mètres du parcours de golf de Monforte del Cid, Monforte del Cid est une petite ville située dans la province d'Alicante, dans la communauté valencienne d'Espagne. La ville a une ri…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications