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Mountain View Maisons de ville à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
5
La Nucia
14
Villajoyosa
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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Maison de ville captivante de style jardin avec de vastes espaces verts, un espace de vie fl…
$494,153
T.V.A.
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Maison de ville 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 154 m²
Maison de ville moderne offrant une vue panoramique, une vaste terrasse, un jardin privé, de…
$637,803
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Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Belle maison de ville offrant de vastes jardins privés, de vastes espaces de vie extérieurs,…
$505,645
T.V.A.
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OneOne
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 171 m²
Jolie maison de ville haut de gamme avec terrasse, piscine privée et un immense terrain situ…
$683,771
T.V.A.
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Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Fantastique maison de ville de luxe avec terrasse, piscine privée et garage située dans un q…
$568,851
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Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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