Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 133 m²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 150 m2, 2 terraces: 110 m2.Orientation - south.N…
$526,104
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 29 m2, garden: 29 m2.Orientation - south.New Bui…
$338,985
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
