Maisons de ville avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

11 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
The residential complex consists of 39 adjacent buildings 2/ 3/ 4 rooming houses. A new prod…
$214,726
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
MAISONS NEUVES À POLOP Nouvelle construction de maisons de ville modernes et de villas jume…
$569,136
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Belle maison de ville avec de belles vues à la Nucia. Sur une superficie construite de 169…
$487,664
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 98 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$322,009
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
Fantastique maison de ville de deux étages située dans un complexe résidentiel avec jardins …
$659,435
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 168 m²
Un développement villageois de conception et de construction contemporaine où vous pourrez p…
$522,580
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 94 m²
VILLAS JUMELÉES NEUVES À POLOP Magnifiques villas jumelées à Polop avec vue sur la mer et p…
$302,533
Maison de ville 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$1,36M
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
$406,128
