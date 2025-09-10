Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville avec garage à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Belle maison de ville avec de belles vues à la Nucia. Sur une superficie construite de 169…
$487,664
Maison de ville 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 450 m²
À Albir, une enclave prestigieuse et sélecte située entre Altea et Benidorm, nous proposons …
$773,978
