Maisons de ville avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
19 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Duplex à vendre sur le front de mer de Poniente à Benidorm Paseo Tamarindos, dans la constru…
$1,92M
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Maison de ville 2 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Polop, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Townhouse in a closed urbanization with a pool and comuunity areas.  2 bedrooms with built-i…
$249,321
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Un ensemble de villas d’un et deux étages qui dispose d’un jardin privé, de grandes terrasse…
$651,771
Maison de ville 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Beautifully presented modernised house located in the urbanisation of Residents Park Cautiva…
$204,966
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
La maison jumelée de nouvelle construction sera située dans l'urbanisation exclusive de Sier…
$576,119
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Belle maison de ville avec de belles vues à la Nucia. Sur une superficie construite de 169…
$487,664
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 98 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$322,009
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
Fantastique maison de ville de deux étages située dans un complexe résidentiel avec jardins …
$659,435
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Maison de ville 2 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Polop, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Un ensemble de villas de un et deux étages avec un jardin privé, de grandes terrasses avec v…
$517,925
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 94 m²
VILLAS JUMELÉES NEUVES À POLOP Magnifiques villas jumelées à Polop avec vue sur la mer et p…
$302,533
Maison de ville 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
The community consists of 6 homes and offers an enticing saltwater pool and a pleasant pool …
$367,637
Maison de ville 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$1,36M
Maison de ville 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$943,494
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
$406,128
Maison de ville 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Townhouse in Albir in a very quiet area, just 1 km. from the center, it is a residential are…
$387,158
Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
