Village de chalets Prilesnyj stil

Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.



S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents degrés de finition - d'un projet pour ceux qui veulent tout finir par eux-mêmes, à une option clé en main entièrement prête pour ceux qui apprécient le temps.



Communications et information



Les routes asphaltées avec trottoirs et un style unique de développement créent un espace harmonieux et confortable.

Le terrain de jeux, la zone de sport et l'allée de marche est un endroit idéal pour la vie active et les loisirs avec toute la famille.

- Zone fermée avec points de contrôle - silence, sécurité et sentiment d'intimité.

- Central communications souterraines, fibre optique Internet

- Infrastructure développée - à proximité des commerces, des points d'émission Ozon, écoles, maternelles, pharmacies, banques, ainsi qu'un club de chevaux et une piste de ski pour les week-ends actifs.



Lieu



Le village du chalet est bordé par le village de Hapo-e, en quelques minutes il ya des arrêts de transports en commun. Très proche est l'azure Lac Manushkino, et un peu plus loin s'étend le parc forestier Nevsky - un endroit où vous pouvez respirer pleinement, marcher, faire du vélo et admirer la nature.



Vivez à la campagne et profitez de chaque moment, en profitant de la beauté et de l'harmonie de cet endroit - toutes les tracas de service seront repris par la compagnie de service.



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

→ Soutien total de la transaction - de la première étape à l'enregistrement de la propriété (la vente vient du propriétaire)

→ Conditions de réservation flexibles et promotions rentables



Ne manquez pas un moment – appelez-nous dès maintenant et découvrez les détails d'abord!

Section 96. Numéro cadastrale du site: 47:07:1045005:2633