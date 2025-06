Village de chalets Krokusy

Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa

15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin

Lieu:

Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO

→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk

L'infrastructure sociale est située à 5 minutes de Razmetelevo, où se trouvent des jardins d'enfants, des écoles, des chaînes de magasins, des bureaux de poste et des banques, ainsi que des points médicaux. A 15 minutes du centre commercial "MEGA Dybenko" - ici vous pouvez acheter des produits en "Auchan" ou des matériaux de construction en OBI ou Petrovitch.





NATURE:

→ Vous pouvez organiser des promenades quotidiennes dans la forêt - à la frontière du village est Nevsky Forest Park.

→ À distance de marche du lac Korkinskoye





Communications et infrastructures du village :

→ Électricité - 15 kW

→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert

→ Éclairage des rues

→ Aire de loisirs durable

→ Terrain de jeu

Point de contrôle et clôture du périmètre du village

→ Parking réservé aux clients



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; premier versement à partir de 10 %; période allant jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site





Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

5 Zones de construction à LO

→ Zones entourées de forêts et de lacs

→ Achat directement auprès du propriétaire du site





Présentation en ligne possible

Section 78. Numéro cadastrale du site: 47:07:1047003:2081