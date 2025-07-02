  1. Realting.com
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania

Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
;
10
ID: 32748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

Localisation sur la carte

Poznan, Pologne
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
