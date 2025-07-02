  1. Realting.com
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji

Poznan, Pologne
depuis
$106,891
T.V.A.
;
3
ID: 32750
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

Poznan, Pologne
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
