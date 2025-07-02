  1. Realting.com
Quartier résidentiel Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Varsovie, Pologne
depuis
$138,873
7
ID: 33155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Ville
    Varsovie

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

VENTES DE START - 2 maisons de deux étages, un total de 76 logements

#Białołęka, Warszawa

  • Fin de construction Etap 1 - III kwartał 2027
  • Quartier du compteur: 32 do 77 m2
  • Les prix vont de 440.000 maux à 850 000 maux.

Le complexe résidentiel sera construit dans la partie nord du quartier de Belyaoleka, à proximité de la réserve naturelle de Pouszcza Slupesk d'un côté et à côté du canal de Geranski de l'autre. En voiture au centre de Varsovie peut être atteint en 30 minutes. A 15 minutes en voiture se trouve le populaire lac Zegjinske - un lieu pour les activités de plein air: bateau, motos nautiques, ainsi que pour se détendre avec une vue sur le lac, par exemple, sur la plage de Neporente.

📞

📩

@wiera_realty

Localisation sur la carte

Varsovie, Pologne
Loisirs

