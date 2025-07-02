Quartier résidentiel Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

VENTES DE START - 2 maisons de deux étages, un total de 76 logements
#Białołęka, Warszawa
Le complexe résidentiel sera construit dans la partie nord du quartier de Belyaoleka, à proximité de la réserve naturelle de Pouszcza Slupesk d'un côté et à côté du canal de Geranski de l'autre. En voiture au centre de Varsovie peut être atteint en 30 minutes. A 15 minutes en voiture se trouve le populaire lac Zegjinske - un lieu pour les activités de plein air: bateau, motos nautiques, ainsi que pour se détendre avec une vue sur le lac, par exemple, sur la plage de Neporente.
📞
📩
@wiera_realty