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Apart hôtel Arkadiya

Juan Diaz, Panamá
depuis
$295,000
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7
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ID: 3710
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Panamá
  • État
    Panamá Province
  • Région
    Distrito de Panama
  • Village
    Juan Diaz
  • Adresse
    Calle Rio Mar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    43

À propos du complexe

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Arcadia est l'une des meilleures installations d'investissement de Costa del Este.

C'est un aparthotel qui générera des revenus dès le premier jour où vous obtenez vos clés!

Arcadia est un hôtel de luxe moderne qui combine le concept de logement idéal et d'excellentes opportunités d'investissement. Conçu spécifiquement pour une métropole moderne et situé dans la zone la plus prestigieuse de Panama City - Costa del Este.

Vous pouvez profiter de technologies de haute performance combinées avec service de conciergerie, coworking, vue imprenable sur le parc, diverses commodités et l'accessibilité à toutes les attractions de la Costa del Este.

En raison de l'emplacement pratique du complexe, vous pouvez profiter de tous les privilèges de la vie, car il ya des cafés, restaurants, supermarchés, centres commerciaux, cinémas, pharmacies, cliniques médicales et des parcs à quelques pas.

Complexe - 43 étages

3 étages de partage

302 appartements

Surface de l'appartement 70 m2 et 76 m2

Des programmes d'installation sont disponibles.

Les commodités que le complexe offre:

- Lobby élégant, service de concierge

-Services

- Parking gratuit

-Piscine sportive, sauna

-4 ascenseurs panoramiques et 1 fret

-Générateur électrique automatique

Protection contre les incendies

-Parking pour vélos

-Jogie Studio et gymnases

-Un environnement favorable aux animaux

-Un grand nombre d'espaces pour le travail, les réunions d'affaires, les loisirs, les sports et la communication.

En tant qu'investisseur ou résident, vous pouvez séjourner en permanence ici ou louer des appartements et profiter de toutes les commodités que notre complexe offre.

Les appartements sont loués dans le clé en main, avec mobilier, vaisselle et textiles. Excellente climatisation.

Livraison du complexe en mars 2024!

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 70.0 – 76.0
Prix ​​par m², USD 4,013 – 4,214
Prix ​​de l'appartement, USD 295,000 – 305,000

Localisation sur la carte

Juan Diaz, Panamá
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Montant du prêt
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Période
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Période
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Paiement mensuel
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