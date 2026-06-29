Apart hôtel Arkadiya

Arcadia est l'une des meilleures installations d'investissement de Costa del Este.

C'est un aparthotel qui générera des revenus dès le premier jour où vous obtenez vos clés!

Arcadia est un hôtel de luxe moderne qui combine le concept de logement idéal et d'excellentes opportunités d'investissement. Conçu spécifiquement pour une métropole moderne et situé dans la zone la plus prestigieuse de Panama City - Costa del Este.

Vous pouvez profiter de technologies de haute performance combinées avec service de conciergerie, coworking, vue imprenable sur le parc, diverses commodités et l'accessibilité à toutes les attractions de la Costa del Este.

En raison de l'emplacement pratique du complexe, vous pouvez profiter de tous les privilèges de la vie, car il ya des cafés, restaurants, supermarchés, centres commerciaux, cinémas, pharmacies, cliniques médicales et des parcs à quelques pas.

Complexe - 43 étages

3 étages de partage

302 appartements

Surface de l'appartement 70 m2 et 76 m2

Des programmes d'installation sont disponibles.

Les commodités que le complexe offre:

- Lobby élégant, service de concierge

-Services

- Parking gratuit

-Piscine sportive, sauna

-4 ascenseurs panoramiques et 1 fret

-Générateur électrique automatique

Protection contre les incendies

-Parking pour vélos

-Jogie Studio et gymnases

-Un environnement favorable aux animaux

-Un grand nombre d'espaces pour le travail, les réunions d'affaires, les loisirs, les sports et la communication.

En tant qu'investisseur ou résident, vous pouvez séjourner en permanence ici ou louer des appartements et profiter de toutes les commodités que notre complexe offre.

Les appartements sont loués dans le clé en main, avec mobilier, vaisselle et textiles. Excellente climatisation.

Livraison du complexe en mars 2024!