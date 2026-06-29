  1. Realting.com
  2. Panamá
  3. Jaramillo
  4. Complexe résidentiel Pinoalto

Complexe résidentiel Pinoalto

Jaramillo Abajo, Panamá
depuis
$291,293
;
8
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 3750
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Panamá
  • État
    Chiriquí
  • Région
    Distrito de Boquete
  • Ville
    Jaramillo
  • Village
    Jaramillo Abajo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский

Complexe Pinoalto

Lieu: 10 minutes de la ville de Bokete.

Préparation - 2025.

Le complexe Pinoalto est situé dans les contreforts de Boquette, une petite ville dans la province de haute montagne de Chiriki au Panama, à côté du canyon de la rivière, d'une part, et le club de chevaux, d'autre part.

Dans le but d'étendre l'infrastructure touristique dans la région de Boquette et les possibilités d'investissement qui ont été ouvertes dans cette région, le promoteur cherche à développer le projet Pinoalto.

Ainsi, le projet Pinoalto est un projet d'investissement attrayant.

Ce projet de montagne confortable se compose d'appartements de différentes tailles et de nombreux espaces publics dans le style spa, axé sur un calme confortable loisirs et la communication.

Infrastructure complexe:

-Restaurant

- Des terrasses

- Salle de lecture

- Maison de café

-Les zones de barbecue

- Piscines

- Sites de surveillance

La ventilation naturelle et l'ombrage de la Stratégie pour un maximum de confort dans le climat tropical. L'orientation et la forme des bâtiments permettent au vent de pénétrer tous les condominiums et espaces communs. Les couloirs ouverts facilitent la circulation de l'air dans l'ensemble du bâtiment, de sorte que chaque unité a la capacité de traverser le vote.

QUANTITATIVE DES APPARTEMENTS

3 TASSES:

Disponible Phase A - 34 appartements

Surface de l'appartement de 95 m2 à 145 m2

PRIX de 313 500 à 478 500 $

plan de versement pour 5 ans:

15% à la signature du contrat

10% après 8 mois

10% après 6 mois

15% après 24 mois

Total - 50% prépaiement dans la construction

Les 50 % restants en versements pour 5 ans avec un taux de 6,5 % (peut changer )

Sans processus d'approbation préalable

Pas de pénalité pour trop-payé

Phase A : préparation du projet Pinualto :

6 mois avant la prévente

18 mois pour la construction

Sera complété au premier et au deuxième trimestre de 2025.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 95.0 – 100.0
Prix ​​par m², USD 3,300
Prix ​​de l'appartement, USD 313,500 – 330,000
Appartements 3 chambres
Surface, m² 145.0
Prix ​​par m², USD 3,300
Prix ​​de l'appartement, USD 478,500

Localisation sur la carte

Jaramillo Abajo, Panamá

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panamá
depuis
$165,000
Appart-hôtel Milyy D32om
Caimitillo, Panamá
depuis
$329,000
Appart-hôtel Matis
Caimitillo, Panamá
depuis
$980,000
Appart-hôtel Arkadiya
Juan Diaz, Panamá
depuis
$295,000
Appart-hôtel Nogal
Juan Diaz, Panamá
depuis
$295,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panamá
depuis
$291,293
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Appart-hôtel Milyy D32om
Appart-hôtel Milyy D32om
Appart-hôtel Milyy D32om
Appart-hôtel Milyy D32om
Appart-hôtel Milyy D32om
Afficher tout Appart-hôtel Milyy D32om
Appart-hôtel Milyy D32om
Caimitillo, Panamá
depuis
$329,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 104–368 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe Sweet HouseSitué à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Panamaet donnant sur l'océan Pacifique et le canal de Panama – Sweet House –c'est une maison idéale qui répond aux besoins d'un amateurstyle de vie urbain, et tous ceux qui veulent avoir un accès rapide à la plage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
103.9
329,000
Apartment 3 chambres
368.0
2,27M
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Appart-hôtel Nogal
Juan Diaz, Panamá
depuis
$295,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 41
Nogal est situé dans la zone la plus prestigieuse de Panama City, Costa del Este, une zone connue pour ses normes d'infrastructure élevées et un secteur d'affaires merveilleux. Situé au cœur du centre d'affaires et avec accès aux routes principales. Nogal est à proximité des commerces et des…
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Appart-hôtel Matis
Appart-hôtel Matis
Appart-hôtel Matis
Appart-hôtel Matis
Appart-hôtel Matis
Afficher tout Appart-hôtel Matis
Appart-hôtel Matis
Caimitillo, Panamá
depuis
$980,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 56
Surface 337 m²
1 objet immobilier 1
Matis - un complexe d'appartements de luxe et de style absolu!Le complexe d'appartements de luxe a été spécialement conçu pour ceux qui rêvent d'un véritable plaisir de la vie, en plus d'avoir une belle vue sur le vaste océan!COMPLÉMENTSLe bâtiment complexe se compose de 56 étages.Les 10 pre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
336.9
980,000
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Aller