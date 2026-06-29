Complexe résidentiel Pinoalto

Complexe Pinoalto

Lieu: 10 minutes de la ville de Bokete.

Préparation - 2025.

Le complexe Pinoalto est situé dans les contreforts de Boquette, une petite ville dans la province de haute montagne de Chiriki au Panama, à côté du canyon de la rivière, d'une part, et le club de chevaux, d'autre part.

Dans le but d'étendre l'infrastructure touristique dans la région de Boquette et les possibilités d'investissement qui ont été ouvertes dans cette région, le promoteur cherche à développer le projet Pinoalto.

Ainsi, le projet Pinoalto est un projet d'investissement attrayant.

Ce projet de montagne confortable se compose d'appartements de différentes tailles et de nombreux espaces publics dans le style spa, axé sur un calme confortable loisirs et la communication.

Infrastructure complexe:

-Restaurant

- Des terrasses

- Salle de lecture

- Maison de café

-Les zones de barbecue

- Piscines

- Sites de surveillance

La ventilation naturelle et l'ombrage de la Stratégie pour un maximum de confort dans le climat tropical. L'orientation et la forme des bâtiments permettent au vent de pénétrer tous les condominiums et espaces communs. Les couloirs ouverts facilitent la circulation de l'air dans l'ensemble du bâtiment, de sorte que chaque unité a la capacité de traverser le vote.

QUANTITATIVE DES APPARTEMENTS

3 TASSES:

Disponible Phase A - 34 appartements

Surface de l'appartement de 95 m2 à 145 m2

PRIX de 313 500 à 478 500 $

plan de versement pour 5 ans:

15% à la signature du contrat

10% après 8 mois

10% après 6 mois

15% après 24 mois

Total - 50% prépaiement dans la construction

Les 50 % restants en versements pour 5 ans avec un taux de 6,5 % (peut changer )

Sans processus d'approbation préalable

Pas de pénalité pour trop-payé

Phase A : préparation du projet Pinualto :

6 mois avant la prévente

18 mois pour la construction

Sera complété au premier et au deuxième trimestre de 2025.